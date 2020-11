Nach Angaben der US-amerikanischen Raketenabwehragentur, MDA, ist es der US-Marine in einem Test gelungen, mit einer seegestützten Abwehrrakete erfolgreich eine Interkontinentalrakete abzufangen und zu zerstören. Der Test wurde am 16. November im Pazifik nordöstlich von Hawaii durchgeführt. Involviert war der Zerstörer USS John Finn, der mit der ballistischen Raketenabwehr Aegis ausgerüstet ist. Hochrangige US-Militärs äußerten sich nach dem Test zufrieden und erhoffen sich, dass durch diesen Raketentyp mit dem Namen Standard Missile 3 Block IIA, das bestehende bodengestützte Abwehrsystem der USA ergänzt werden könne. Die Rakete wurde in einem Joint Venture von Raytheon Technologies und der japanischen Mitsubishi Heavy Industries entwickelt.

