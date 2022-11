STORY: Die argentinische Bundespolizei hat am Stadtrand von Buenos Aires einen italienischen Mafia-Boss verhaftet. Dies teilten die Behörden am Montag mit und beendeten damit eine Fahndung, die seit Jahren angehalten hatte. Der 68-jährige Carmine Alfonso Maiorano, gilt als einer der Anführer der italienischen 'Ndrangheta. Die Ermittler konnten ihn am vergangenen Mittwoch in der Stadt Guernica in der Provinz Buenos Aires festnehmen, hieß es in einer Erklärung. Der in Italien geborene Maiorano wurde von internationalen Behörden beschuldigt, Drogen- und Waffenhandel zwischen Lateinamerika und Europa zu betreiben. Gesucht wurde der Mafia-Boss mit einem internationalen Haftbefehl seit 2015. Interpol, betrachtet die 'Ndrangheta als "eine der größten und mächtigsten kriminellen Organisationen der Welt".

