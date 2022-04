STORY: Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist bereits am Montag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein angekommen. Am Dienstag soll hier eine Internationale Konferenz zum russischen Krieg in der Ukraine stattfinden. An dem Treffen unter der Leitung von Austin ist die Teilnahme von rund 40 Staaten geplant. Nach Angaben der US-Regierung will man darüber beraten, wie die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine gewährleistet werden könnte. Das US-Verteidigungsministerium betonte, dass das Treffen nicht unter dem Dach der Nato stattfinden würde. Russland führt seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Als Reaktion unterstützen die USA und andere westliche Staaten die Regierung in Kiew mit Militärhilfen. Zudem verhängten sie zahlreiche Sanktionen gegen Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte davor, dass der Konflikt in der Ukraine in einen Weltkrieg ausarten könnte. Lawrow sagte russischen Staatsmedien, die Gefahr sei ernst, real und nicht zu unterschätzen. Alle Versuche, einen Waffenstillstand zu verhandeln, waren bisher gescheitert. Die Regierung in Moskau bezeichnet ihr Vorgehen als Sondereinsatz zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

