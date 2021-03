Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will bis Ende März eine Entscheidung treffen, ob internationale Zuschauer zu den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer zugelassen werden. Das sagte IOC-Sprecher Mark Adams in einer virtuellen Pressekonferenz am Montag. Nach jüngsten Umfragen wollen die meisten Japaner nicht, dass internationale Besucher an den Spielen teilnehmen, die im Juli eröffnet werden sollen. Sie befürchten, dass ein großer Zustrom von Besuchern ein Wiederaufleben von neuartigen Coronavirus-Infektionen auslösen könnte. Die Organisations-Chefin für die Spiele in Tokio, Seiko Hashimoto, will noch vor dem Start des Fackellaufs am 25. März entscheiden, ob Zuschauer aus dem Ausland zugelassen werden.

Mehr