STORY: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Russland schwere Menschenrechtsverletzungen vor und fordert eine Untersuchung der Vorgänge in der Ukraine. Die Invasion sei ein Angriff auf das ukrainische Volk, seine Freiheit und auf seine Grundrechte, sagte Baerbock am Donnerstag in einer auf Englisch gehaltenen Videobotschaft an die Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Es ginge um nichts Geringeres, als um gravierendste Verletzungen der Menschenrechte. Dies gelte für "die Mütter in Kiew" genauso wie für die Demonstranten in Russland oder "für mutige Männer wie Alexej Nawalny, deren Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollen". Diesen Angriffen müsse entgegentreten werden. . Der Internationale Strafgerichtshofs geht nach dem Antrag von 39 Mitgliedstaaten bereits möglichen Kriegsverbrechen nach. Die Untersuchung werde unverzüglich eingeleitet und umfasse Vorwürfe von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord, sagte der Chefankläger des Haager Gerichtshofs.

