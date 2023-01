STORY: Inventur im Londoner Zoo: Am Dienstag haben die Mitarbeiter mit der jährlichen Mammutaufgabe begonnen – wie viele Tiere leben derzeit im Zoo der britischen Hauptstadt? Die Mitarbeiter werden versuchen, alle Zoobewohner zu zählen - von groß bis klein, einschließlich Erdmännchen und gefährdeter Sumatra-Tiger. Am Ende werden es um die 14.000 Tiere sein, schätzt Betriebsleiter Dan Simmonds: „Die Tiere verhalten sich ganz unterschiedlich. Eine mallorquinische Geburtshelferkröte zum Beispiel, ist ein Tier, das sich nicht sehr viel bewegt, also ist es ziemlich einfach. Bei Totenkopfäffchen, die alle herumspringen, auf dem Kopf des Pflegers, auf dem Klemmbrett, da wenden wir eine Menge Tricks an. Meistens mit Futter, manchmal auch mit einem Training, das wir mit den Tieren durchgeführt haben. Aber es gelingt immer, die Tiere zu zählen. Die Pfleger sind darin sehr gut ausgebildet - so dass sie am Ende immer die Zahlen haben. Die Bestandsaufnahme von mehr als 400 Arten wird fast eine Woche in Anspruch nehmen, teilte der Zoo mit. Die Informationen werden in einer globalen Datenbank gespeichert, die von anderen Zoos für Zuchtprogramme genutzt wird.

