Wenn Shaimaa al-Abasi auftaucht - verkleidet als Weihnachtsfrau - dann leuchten die Kinderaugen hier im Flüchtlingslcamp im irakischen Erbil. Auch sie selbst ist im Lager aufgewachsen, als Tochter einer vertriebenen Familie, musste die Schule verlassen und heiraten, so erzählt die 24-Jährige. "Ich hatte keine Kindheit, sie wurde mir geraubt. Jetzt will ich Kindern, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, etwas Freude schenken. Auf dem Fahrrad kommt sie im Camp an, als Mutter Weihnacht verkleidet. Sie singt und spielt mit den Kindern, verteilt kleine Geschenke und ermutigt ihre Schützlinge, ihre Träume zu verfolgen. Auch dieser Vater ist begeistert: "Es ist eine wirklich schöne Aktion, die Kinder sind so fröhlich. Wir vergessen oft, dass die Kleinen jemanden brauchen, mit dem sie spielen und glücklich sein können. Derzeit ist es kalt und es regnet, keine schöne Atmosphäre im Lager. Den Kindern ist kalt." Bereits seit dem Jahr 2015 versucht Shaimaa, für gute Stimmung zu sorgen. Zunächst trug sie lediglich eine Weihnachtsmütze, ab 2017 dann in voller Montur. Für die Kinder bleibt zu hoffen, dass sie auch im kommenden Jahr wieder als Weihnachtsfrau an ihrer Seite sein wird.

