Im Irak sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für Frieden zu demonstrieren. Die Menschen riefen "Nein zum Krieg" und "Ja zum Irak". Viele Menschen in dem Nahostland fürchten, dass der Irak in einen Krieg zwischen dem Iran und den USA hineingezogen werden könnte. O-TON SAWSAN HEKMAT, DEMONSTRANTIN: "Man muss das irakische Volk verstehen. Wir wollen keinen Krieg, wir hassen den Krieg und wir wollen Trump eine kurze Botschaft senden. Wollen Sie Krieg in ihrem land? Akzeptieren Sie, dass wir den Krieg hassen, lassen Sie die Menschen in Frieden leben! Lassen Sie die Menschen in Frieden leben!" Die USA haben Anfang des Monats Langstreckenbomber und Kampfschiffe in die Region verlegt. Iranische und US-amerikanische Regierungsvertreter haben zwar mitgeteilt, keinen Krieg zu wollen. In der aktuellen Situation könnte aber ein kleiner Vorfall ausreichen, um eine militärische Konfrontation auszulösen. Die irakische Regierung versucht nun, zwischen beiden Seiten zu vermitteln.