Der vom Iran festgesetzte Öltanker "Stena Impero", hier in Archivaufnahmen, soll der iranischen Nachrichtenagentur Fars zufolge zuvor in einen Unfall mit einem iranischen Fischerboot verwickelt gewesen sein. Als das Fischerboot einen Notruf abgesetzt habe, habe der britische Tanker ihn ignoriert, sagte ein Vertreter der iranischen Hafen- und Seefahrtsbehörde laut der Agentur am Samstag. Der Tanker sei zur weiteren Untersuchung in den Hafen der Stadt Bandar Abbas gebracht worden. Alle 23 Besatzungsmitglieder sollten bis zum Ende der Untersuchung an Bord bleiben. Der Tanker war am Freitag in der Straße von Hormus von den iranischen Revolutionsgarden gestoppt worden. Damit verschärften sich die Spannungen in der Region weiter. Der britische Außenminister Jeremy Hunt drohte dem Iran mit ernsten Konsequenzen, erklärte aber auch, auf eine diplomatische Lösung zu setzen. Die USA kündigten die Entsendung weiterer Soldaten an. Sie sollen nach Saudi-Arabien verlegt werden. Der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna zufolge soll der Tanker bei der Einfahrt in die Straße von Hormus sein Kennsignal ausgeschaltet haben, auf der falschen Seite der Fahrrinne gefahren sein sowie Warnungen der Revolutionsgarden ignoriert haben. Die britische Reederei wies die Vorwürfe zurück. Das Schiff habe alle Navigationsregeln und internationalen Vorschriften eingehalten. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gehört zu den wichtigsten Schifffahrtswegen weltweit. Ein Fünftel der globalen Erdöltransporte werden durch diese Meerenge verschifft.