Das internationale Atom-Abkommen mit dem Iran könnte auf der Kippe stehen. Der iranische Präsident Hassan Ruhani äußerte sich am Mittwoch in einer Fernsehansprache zu dem Abkommen. Er drohte mit der Wiederaufnahme einer höheren Urananreicherung. Den fünf verbliebenen Vertragspartnern Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland, die das Abkommen bewahren wollen, setzte er ein 60-tägiges Ultimatum. Er verlangte, dass sie ihrer Zusagen, die Öl- und Bankensektoren des Iran vor amerikanischen Sanktionen zu schützen umsetzen. Er sagte hingegen auch, "Das iranische Volk und die Welt solle wissen, dass heute nicht das Ende des Atomabkommens ist. Das Vorgehen des Iran stehe in Einklang mit der Vereinbarung. Sollte die Frage des Atomprogramms erneut in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verwiesen werden, wolle er jedoch entschiedener reagieren, drohte Ruhani. Diese Ankündigung kommt genau ein Jahr nachdem US-Präsident Donald Trump den historischen Vertrag mit dem Iran einseitig aufgekündigt hat. Auch nehmen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran seit Monaten zu. Erst am Sonntag hatte Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton die Verlegung eines Flugzeugträgers und einer Bomberstaffel in den Nahen Osten angekündigt. Auch Sanktionen gegen den Iran werden seitens der USA verschärft. US-Außenminister Mike Pompeo reiste am Dienstag unangekündigt in den Irak. Zu der Verlegung zusätzlicher US-Truppen in die Region sagte Pompeo, sie sollten der Abschreckung dienen: "Ich hoffe, dass sie sich die Iraner nun zwei Mal überlegen, ob sie amerikanische Interessen angreifen" Laut Pompeo habe das Pentagon vor sehr konkreten Bedrohungen gewarnt, die "ziemlich bald passieren" könnten. Statt des Besuchs in Bagdad wollte Pompeo eigentlich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas in Berlin treffen. Dieser Besuch soll nachgeholt werden.