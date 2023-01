STORY: Der britisch-iranische Doppelstaatler Aliresa Akbari ist im Iran nach seiner Verurteilung wegen Spionage hingerichtet worden. Das haben iranische Medien am Samstag gemeldet. Die Nachrichtenagentur Misan berichtete, Akbari habe für den britischen Geheimdienst gearbeitet und sich unter anderem für 1,8 Millionen Euro korrumpieren lassen. In einer von der BBC am Mittwoch gesendeten Aufnahme erklärte Akbari, er habe die von ihm nicht begangenen Verbrechen nach schwerer Folter gestanden. Großbritannien drohte dem Iran mit Konsequenzen. Er sei entsetzt, twitterte der britische Premierminister Rishi Sunak und nannte die Hinrichtung einen gefühllosen und feigen Akt eines barbarischen Regimes. Akbari war früher Vizeverteidigungsminister der Islamischen Republik. In iranischen Medien wurde am Donnerstag verbreitet, er habe eine Rolle bei dem Mord an dem Atomwissenschaftler Mohsen Fachrisadeh 2020 gespielt. Dabei wurde auch ein Video ausgestrahlt, in dem Akbari erklärt, in den Mord nicht verwickelt gewesen zu sein. Allerdings habe ein britischer Spion ihn über Fachrisadeh befragt. Reuters konnte die Authentizität der Aufnahmen nicht überprüfen.

