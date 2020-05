Der Iran hat eine erste Ladung Benzin nach Venezuela geliefert. Am Samstag erreichte der erste von fünf Tankern die Gewässer des Landes, begleitet von einer Eskorte der venezolanischen Marine. Zwischenfälle gab es bislang keine, obwohl US-amerikanische Regierungsvertreter gedroht hatten, Maßnahmen gegen die Lieferung zu ergreifen. Sowohl der Iran als auch Venezuela sind seit Jahren von den USA mit Sanktionen belegt. Deshalb können die Länder nur mit großen Schwierigkeiten Rohstoffe auf dem Weltmarkt kaufen. Obwohl Venezuela über riesige Erdölvorkommen verfügt, ist Benzin derzeit sehr knapp. Grund der Zusammenbruch der Raffinerien im Zuge der Wirtschaftskrise. Durch die Benzinknappheit kam es in den letzten Monaten auch zu Engpässen in der Lebensmittelproduktion, da die Bauern ihre Waren nicht mehr in die Städte liefern konnten. Das gelieferte Benzin reicht aus, um das Land etwa einen Monat zu versorgen.