STORY: Der Iran hat sich am Samstag mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auf einen Fahrplan zur Klärung offener Fragen zu seinem Atomprogramm geeinigt. Der Schritt gilt als weiterer Vorstoß für eine Erneuerung des internationalen Atomabkommens von 2015. Teheran habe sich bereiterklärt, der Atomenergiebehörde bis Ende Juni Dokumente zu den noch offenen Fragen zu übergeben, sagte der Leiter des iranischen Atomprogramms, Mohammad Eslami, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IAEA-Chef Rafael Grossi. Mit Blick auf die Situation der Atomkraftwerke in der Ukraine sagte er: "Wir verfolgen die Situation sehr, sehr genau - das haben wir immer getan, aber nach den Ereignissen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir das natürlich noch genauer verfolgt. Ich kann sagen, dass wir - ein bisschen bescheiden - zum Beispiel die Schicht des Personals im Kernkraftwerk erhalten haben". Er werde selbst so bald wie möglich in die Ukraine reisen. Am frühen Freitagmorgen hatte die russische Armee nach Angaben der Ukraine Europas größtes Atomkraftwerk nordöstlich von Cherson angegriffen. Nach Angaben der IAEA wurde der Reaktor nicht beschädigt.

Mehr