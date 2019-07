Im Streit um das Antomabkommen mit den Iran sagte Präsident Hassan Ruhani, er sei nur zu Verhandlungen mit der US-Regierung bereit, wenn diese die Sanktionen gegen sein Land aufhebt. In einer Fernsehansprache sagte Ruhani am Sonntag: "Wir haben immer an Gespräche geglaubt.... wenn die USA die Strafmaßnahmen beendet, den wirtschaftlichen Druck aufgibt und zum Abkommen zurückkehrt, sind wir bereit, heute, sofort und an jedem Ort Gespräche mit Amerika zu führen". US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch dem Iran mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht. Er warf der Führung in Teheran vor, schon seit langem heimlich Uran anzureichern. Damit habe das Land gegen das Atomabkommen verstoßen. Die USA hatten vor gut einem Jahr das Abkommen von 2015 einseitig aufgekündigt und wieder Wirtschaftssanktionen in Kraft gesetzt. Laut der britischen Zeitung „Mail on Sunday" hat der kürzlich zurückgetretenen Britische US-Botschafter Kim Darroch bereits 2018 gesagt, dass Trump den internationalen Atomvertrag mit dem Iran aus persönlichen Motiven aufgekündigt habe, da er von seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelt wurde.