Nach den jüngsten Protesten gegen die Benzinpreiserhöhung im Iran hat die Regierung die Demonstranten vor einem Einschreiten der Sicherheitskräfte gewarnt, falls öffentliches Eigentum zerstört werde. Das geistliche und staatliche Oberhaupt Ali Chomenei Chamenei sagte, er verstehe, dass einige Leute verärgert und besorgt sind. "Die Leute, die aber so was tun, sind nicht das Volk. Das sind Krawallmacher. In solchen Momenten treten meist gewaltbereite Menschen, Rachsüchtige und Verleumder zum Vorschein. Diese Art von Handlungen löst keine Probleme, sondern sorgt für Unsicherheit.", sagte der Ajatollah am Sonntag. Bei den Protesten kam einem Medienbericht zufolge ein Mensch ums Leben. Zuvor hatten sich die Demonstrationen ausgeweitet. In Dutzenden Städten im Iran kam es zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Die Regierung in Teheran hatte den Benzinpreis am Freitag um die Hälfte erhöht und den Treibstoff rationiert. Viele Iraner betrachten billiges Benzin als ihr angestammtes Recht in dem erdölreichen Land. Die Preiserhöhung nährt zudem Befürchtungen, dass der Lebensstandard weiter sinkt. Die USA hatten sich vor einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen und harte Sanktionen gegen das Land verhängt, unter denen die Menschen seither leiden. Zudem steigen Inflation, Arbeitslosigkeit und Korruption im Iran, während der Wert der Landeswährung Rial sinkt.