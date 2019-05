Lady Gaga machte die diesjährige Met Gala zu ihrer ganz persönlichen Show und wechselte in New York gleich mehrfach ihr Outfit. Von einem meterlangen pinken Kleid in ein schwarzes. Schließlich räkelte sie sich nur noch in Unterwäsche auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art. Sängerin Kate Perry wollte sich da nicht lumpen lassen. Sie erschien als wandelnder Kronleuchter auf dem rosafarbenen Teppich. Auch nicht schlecht: Entertainer Billy Porter. Er ließ sich, ganz in Gold gehüllt, auf einer Bahre von sechs kräftigen Männern über den Teppich tragen. Die Met Gala gilt als eine der wichtigsten Partys der Modewelt. Dutzende Stars aus vielen Bereichen wollten sich das nicht entgehen lassen. Das Motto in diesem Jahr hieß frei übersetzt: "Affekt: Bemerkungen zur Mode." Eine gute Gelegenheit also, zur wirklich ausgefallenen Abendgaderobe zu greifen. Die Einnamen der Benefiz-Veranstaltung gehen an das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Und da kommt einiges zusammen. Ein Ticket kostet laut New York Times rund 35.000 Dollar, ein Tisch bis zu 300.000 Dollar. Über die Gästeliste wacht jedes Jahr Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Die 69-Jährige organisiert die Veranstaltung bereits seit 1995.