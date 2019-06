Die Extremistengruppe Islamischer Staat bekannte sich über ihre Nachrichtenagentur Amaq zu den am Donnerstag verübten Selbstmordanschlägen in der Tunesischen Hauptstadt Tunis. Zwei Selbstmordattentäter haben bei zwei kurz hintereinander verübten Anschlägen einen Polizisten mit in den Tod gerissen und mehrere Menschen verletzt. Zunächst sprengte sich ein Attentäter im Stadtzentrum neben einer Polizeistreife in die Luft, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Ein Polizist sei getötet und mindestens ein weiterer sowie drei Zivilisten seien verletzt worden. Wenig später kam es den Angaben zufolge zu einem zweiten Anschlag in der Nähe einer Polizeiwache. In Tunesien ist derzeit Hauptsaison für die wichtige Tourismus-Branche. Zudem stehen in einigen Monaten Wahlen an.