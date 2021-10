Die Extremistenorganisation Islamischer Staat bekennt sich zu dem Bombenanschlag in Kampala am Wochenende. In der Nacht zum Montag teilte die Gruppierung auf einem ihr zugeschrieben Kanal des Kurznachrichtendienstes Telegram mit, eines ihrer Mitglieder habe die Bombe in einer Bar gezündet, in der Mitglieder und Spione der "Kreuzfahrer-Regierung Ugandas" verkehrten. Bei dem Anschlag kam mindestens ein Mensch ums Leben. Nach Angaben der Polizei wurde der mit Nägeln und Splittern versehene Sprengkörper in einem Restaurant mit Schweinefleisch-Speisen in einem Randbezirk der Hauptstadt gezündet.

Mehr