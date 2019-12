Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat die Bochumerin Derya Ö. wegen ihrer IS-Mitgliedschaft verurteilt. Gerichtssprecher Michael Börsch nach der Urteilsverkündung am Dienstag in Düsseldorf: "Die Angeklagte ist schuldig der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland in fünf Fällen. In zwei dieser Fälle hat sie sich zugleich eines Kriegsverbrechens gegen das Eigentum schuldig gemacht. In zwei weitern Fällen hat sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Wegen dieser Straftaten hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Angeklagte heute zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und neun Monaten verurteilt." Die Bundesanwaltschaft hatte der Angeklagten vorgeworfen, sich als Ehefrau des IS-Kämpfers Mario S. strafbar gemacht zu haben und ihr unter anderem zur Last gelegt, einen Sprengstoffgürtel besessen, und im Zusammenhang mit einer Waffenausbildung durch ihren Ehemann gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Die 27-Jährige aus Bochum war 2014 nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschließen. Noch am Tag ihrer Einreise soll sie den IS-Kämpfer Mario S. geheiratet haben, zu dem sie über das Internet Kontakt geknüpft hatte.