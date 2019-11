Die Extremistenmiliz Islamischer Staat will sich an den USA für den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi rächen. Das sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft am Donnerstag. "Freue dich nicht, Amerika, über den Tod von Baghdadi und vergiss nicht die Todestaten durch seine Hände. Ist Euch nicht klar, Amerika, dass der islamische Staat heute an der Schwelle zu Europa und Zentralafrika steht? Er dehnt sich aus und bleibt, so Gott will, von Osten nach Westen bestehen.", Der IS bestätigte den Tod von Bagdadi und von IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhadschir. Als Nachfolger Bagdadis wurde Abu Ibrahim al-Kuraischi benannt. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende den Tod von Bagdadi bekanntgegeben. Demzufolge starb er bei einem Einsatz von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens. DNA-Analysen hätten die Identität des IS-Anführers bestätigt. Seit dem Tod von Bagdadi hat der IS Dutzende Anschläge im Irak, Syrien, Afghanistan und andernorts für sich reklamiert.