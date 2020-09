Der Wintersport Ischl in Tirol galt als Corona-Hotspot Österreichs und hat nach Einschätzung der Experten dazu beigetragen, dass sich das Virus in ganz Europa ausbreiten konnte. In vollen Après-Ski-Bars hatte das Virus sich vermutlich schnell verbreitet. Jetzt klagen Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern auf Schadensersatz. Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) hat beim Landgericht Wien erste Zivilklagen gegen die Republik Österreich eingebracht. Es handele sich dabei um erste Musterprozesse, hieß es. Weitere Verfahren könnten folgen. Alexander Klausner, Anwalt des Verbraucherschutzvereins: "Auf dem Rechtsweg zielen wir ab, Schadensersatz für die Geschädigten zu erreichen. Im Wesentlichen Schmerzensgeld. In Fällen, in denen es zu Einkommensverlusten gekommen ist, auch Verdienstentgang. Therapiekosten, Transportkosten. Und, weil in jedem einzelnen Fall, nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, mit Spät- und Dauerfolgen zu rechnen ist, auch ein sogenanntes Festellungsbegehren, gerichtet auf die Haftung für künftige Schäden." Die Kläger werfen den Behörden vor, die Touristen nicht rechtzeitig über den Coronavirus-Ausbruch in Ischgl informiert zu haben. Zudem sei der Skibetrieb vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen zu lange aufrechterhalten worden. Durch eine abrupte Verhängung einer Quarantäne habe die Bundesregierung außerdem eine chaotische Abreise von ausländischen Gästen ausgelöst und damit fahrlässig zur Verbreitung des Virus beigetragen. Der Verbraucherschutzverein will im nächsten Schritt versuchen, eine oder mehrere Sammelklagen zu organisieren. Dazu müsse es aber nicht kommen, sagte VSV-Obmann Peter Kolba: "Und deswegen haben wir heute einen offenen Brief an Bundeskanzler Kurz gerichtet. Der bessere Weg ist, einen Runden Tisch einzuberufen. Dort Fehler zuzugeben, sich dort klar und ohne wenn und aber zu entschuldigen, bei den Touristen und den geschädigten Schadensersatz anzubieten." Im Rechtsweg vertritt der VSV vorerst 1.000 Betroffene. Insgesamt haben sich 6.000 Personen aus 45 Staaten gemeldet, die angegeben haben, sich während des Skiurlaubs in Ischgl mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

