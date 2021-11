Seit Montag werden in Israel nun auch Kinder im Alter von 5 bis 11 gegen Corona geimpft. Damit soll ein erneuter Anstieg der Infektionen in dem Land gebremst werden. Diese Mutter in Tel Aviv am Montag steht hinter dieser neuen Linie: "Ich bin hierhergekommen, um meine beiden jüngsten Kinder impfen zu lassen. Meine ältesten Kinder habe ich bereits impfen lassen. Ich halte das für sehr wichtig. Ich glaube an die Impfung, ich denke, wir müssen an die Öffentlichkeit im Allgemeinen denken. In Israel leben etwa 1,2 Millionen 5-11-jährige Kinder. Mit dem Start des neuen Schuljahres im September lag die Infektionszahl in dieser Gruppe bei rund 60.000. Aber da die Krankheitsverläufe bei Jüngeren selten schlimmere Folgen haben, gibt es auch viele skeptische Eltern. Laut Umfragen planen nur etwa 50 Prozent der Eltern ihre Kinder impfen zu lassen. Die Impfungen begannen am Montag in Tel Aviv. Am Dienstag wird die Kampagne dann landesweit gestartet.

Mehr