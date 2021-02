Einige nennen es: Die Rückkehr zum Leben. Seit Sonntag dürfen in Israel unter anderem wieder Einkaufszentren sowie Fitness-Studios öffnen. Möglich macht das eine breite Impfung der Bevölkerung gegen Corona. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bereits mehr als 46% der rund 9 Millionen Einwohner mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. Entsprechend können die Leute per Handy-App ihren sogenannten "Grünen Pass" vorzeigen. Der gilt für geimpfte Personen oder Leute, die bereits eine Corona-Erkrankung hinter sich haben. Die Erleichterung über die neue Situation ist vielen Menschen anzumerken: "Es ist so einfach, lustig und so wunderschön. Es macht wieder Spaß und das Leben kommt zurück. Was kann man da noch sagen?" "Nun, es war höchste Zeit. Wir mussten viel zu Hause sein und es war nicht einfach. Wir mussten Vieles schaffen. Und ich bin nun froh, dass wir endlich wieder rausgehen und Dinge erledigen können." Genau ein Jahr nach dem ersten dokumentierten Coronavirus-Fall in Israel ist die Lockerung der Beschränkungen Teil eines Regierungs-Programms: Dem zufolge sollen in den kommenden Wochen weitere Bereiche des öffentlichen Lebens geöffnet werden. Das passt gut. Denn Anfang März sind in Israel Parlamentswahlen geplant.

