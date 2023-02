STORY: Demonstrationen im Zentrum von Tel Aviv in Israel. Bei Protesten gegen die rechtsreligiöse Koalition unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind dort am Samstag mindestens elf Personen festgenommen worden. Zuvor sollen sie Polizeisperren durchbrochen und eine Autobahn blockiert haben, so die Polizei. Demonstrierende entzündeten demnach Feuer und besetzten auch Hauptstraßen in Tel Aviv, was zu einem Stau auf einer der verkehrsreichsten Straßen Israels führte. Seit Wochen kommt es immer wieder landesweit zu Protesten - gegen die Pläne der Regierung zur Justizreform, die nach Ansicht von Kritikern die Unabhängigkeit der Gerichte untergräbt und den Beamten ungezügelte Macht verleiht. Netanjahu gab an, die Reformen seien gemacht, um die Demokratie zu stärken und die Wirtschaft anzukurbeln, und hat die Demonstrierenden als "Anarchisten" bezeichnet, die den Sieg der Rechten bei den Wahlen am 1. November nicht akzeptierten. Auch in Jerusalem kam es Demonstrationen, nahe des Wohnhauses des Ministerpräsident. Keren Saar, Demonstrierende in Jerusalem "Wir demonstrieren gegen die Justiz ingesamt. Die Regierung ist zwar gewählt, aber nicht legal, sie will Israels Demokratie untergraben." Zahlreiche Meinungsumfragen haben gezeigt, dass eine Mehrheit der Israelis gegen die Pläne seiner Regierung ist.

