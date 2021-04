Zwei Minuten lang heulten am Donnerstag in ganz Israel die Sirenen. Das öffentliche Leben stand still, die Menschen verharrten in stillem Gedenken an die sechs Millionen Juden, die von den Nazis ermordet wurden. Anschließend begannen zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Reuven Rivlin legten in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem Kränze nieder. In Israel leben nach offiziellen Angaben noch 174 500 Überlebende des Holocaust. 83 Prozent sind älter als 80 Jahre. Wegen der Corona-Pandemie soll der "Marsch der Lebenden", bei dem sonst junge Juden aus aller Welt von Auschwitz nach Birkenau gehen, virtuell stattfinden. Auschwitz war das größte der deutschen Vernichtungslager in der NS-Zeit.

Mehr