STORY: Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag erneut Ziele im palästinensischen Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben des israelischen Militärs richtete sich der Beschuss gegen Raketen- und Waffenproduktionsstätten der radikal-islamischen Hamas als Reaktion auf eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete am Mittwoch. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Tote oder Verletzte. Weder die Hamas noch die kleinere, vom Iran unterstützte Bewegung Islamischer Dschihad, die in der vergangenen Woche Raketen auf Israel abgefeuert hatte, erklärten sich für die Rakete vom Mittwoch verantwortlich. Angesichts der jüngsten Eskalationen hatte US-Außenminister Anthony Blinken in den vergangenen Tagen bei einem Besuch in der Region zur Mäßigung im Nahost-Konflikt aufgerufen. Dabei bekräftigte er die Haltung der USA, wonach eine Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts sei. Die USA gelten als wichtigster Partner Israels und maßgeblicher Lieferant von militärischen Gütern.

