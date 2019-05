Israel steuert auf Neuwahlen im September zu. Nachdem Koalitionsverhandlungen gescheitert waren, stimmte das Parlament am Mittwoch für seine Auflösung. Israel hatte am 9. April vorzeitig sein Parlament gewählt. Bei der Wahl hatte sich ein Patt zwischen der Partei Likud von Regierungschef Benjamin Netanyahu und der Liste Blau-Weiß des Ex-Generals Benny Gantz ergeben. Nach der Entscheidung, das Parlament aufzulösen, zeigte sich Netanjahu kämpferisch. "Wir werden eine pfiffigere Wahlkampagne nutzen, die uns den Sieg bringen wird", sagte der 69-Jährige zu Journalisten. Offiziell waren die Verhandlungen an der Forderung gescheitert, dass mehr ultraorthodoxe Juden die Wehrpflicht absolvieren müssten. Dies forderte Avigdor Liebermann von der sekulären Partei "Unser Haus Israel" Liebermann gab Netanyahus Partei Likud die Schuld an dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen, und der Tatsache, dass sich die Partei an den ultraorthodoxen Parteien orientiere. Netanyahus Gegenspieler, Benny Gantz, sagte es müsste hätte nicht zu Neuwahlen kommen müssen, Netayahu wolle lediglich verhindern, dass jemand außer ihm die Chance auf Regierungsbildung bekomme. Netanjahu ist seit 2009 im Amt und hatte bereits in den 1990er Jahren Regierungsverantwortung inne.