Wegen weiter stark steigender Infektionszahlen hat die Regierung in Israel eine Verschärfung des bereits zweiten Lockdowns beschlossen. Medienberichten zufolge sollen nun nur noch Unternehmen in unverzichtbaren Bereichen weiterarbeiten. Dazu gehören das Finanz-, Energie und Gesundheitswesen, die Landwirtschaft und die Produktion und der Verkauf von Lebensmitteln. Zudem werde die Ausgangsbeschränkung von 1000 Metern Entfernung von der Wohnung auch auf die Teilnahme an Demonstrationen ausgeweitet, hieß es. Die Regierung habe keine andere Wahl, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: "Für uns ist der Moment der Wahrheit gekommen. Die zweite Coronavirus-Welle trifft die ganze Welt. Und sie trifft auch uns. Die Sterblichkeitsrate und die schweren Fälle nehmen zu in Israel. In den vergangenen zwei Tagen haben uns die Experten gesagt, dass wir, wenn wir nicht sofort Schritte unternehmen, den Rand des Abgrundes erreichen. Um das Leben von israelischen Bürgern zu retten, müssen wir in den nächsten zwei Wochen einen kompletten Lockdown verhängen." Von einer Schließung der Synagogen zum Jom-Kippur-Feiertag in der nächsten Woche sah das Kabinett den Berichten zufolge ab. Allerdings werde die Zahl der Gläubigen bei den Gottesdiensten begrenzt. Das Parlament muss den Maßnahmen noch zustimmen. Das Land mit seinen rund neun Millionen Einwohnern befindet sich seit dem 18. September in einem zweiten Lockdown. Dennoch schnellte die Zahl der Neuinfektionen zuletzt um fast 7000 in die Höhe, einige Krankenhäuser kamen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen.

