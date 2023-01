STORY: Im besetzten Westjordanland hat ein israelischer Staatsbürger am Samstag nach palästinensischen Angaben einen Palästinenser getötet. Das israelische Militär teilte mit, der Palästinenser habe zuvor versucht, jüdische Siedler zu erstechen. Ein palästinensischer Sanitäter berichtet von seinen Beobachtungen: "Ich wurde daran gehindert, an die tote Person heranzukommen. Aber ich kam sehr nahe an den Ort heran, an dem sie lag. Er war auf jeden Fall tot und nicht verletzt. Denn das sagte mir auch der israelische Sanitäter, der dort vor Ort war." Im Westjordanland haben die gewaltsamen Zusammenstöße bereits im vergangenen Jahr zugenommen. Israelische Sicherheitskräfte haben in der Region die Anzahl an Razzien erhöht, nachdem die Zahl der Attentate von Palästinensern in israelischen Städten stieg. Seit dem 1. Januar sind mindestens 18 Palästinenser, darunter Militante und Zivilisten, von israelischen Streitkräften in den besetzten Gebieten getötet worden.

