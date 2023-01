STORY: Bei Zusammenstößen im Westjordanland hat das israelische Militär am Montag zwei Palästinenser getötet. Es handele sich um einen Angehörigen der militanten Hamas und um einen weiteren Mann, verlautete aus Palästinenser-Kreisen. Zu den Auseinandersetzungen im Dorf Kafr-Dan in der Nähe der von Israel besetzten Stadt Dschenin sei es gekommen, weil die Armee die Häuser zweier bereits im September getöteter bewaffneter Palästinenser zerstört habe. Die israelische Armee bestätigte den Abriss der Häuser und sprach von einer Razzia. Soldaten hätten in Kafr-Dan auf Palästinenser gefeuert, die sie mit Steinen und Brandsätzen angegriffen sowie beschossen hätten, teilte die Armee mit. Auf israelischer Seite habe es keine Opfer gegeben. Die Opfer auf palästinensischer Seite sind die ersten seit Amtsantritt der extrem rechts stehenden Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der vergangenen Woche.

Mehr