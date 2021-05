Bei den israelischen Luftangriffen auf den palästinensischen Gazastreifen ist ein Anführer der militanten Extremistengruppe Islamischer Dschihad getötet worden. Dabei handele es sich um Hussam Abu Harbid, der den bewaffneten Arm der Gruppe im Norden des Küstengebiets angeführt habe, teilten das israelische Militär und ein Vertreter der Islamisten übereinstimmend am Montag mit. Harbid habe hinter mehreren Raketenangriffen auf israelische Zivilisten gesteckt, erklärte Israels Militär weiter. Harbid sei seit 15 Jahren ein Kommandeur des Islamischen Dschihad gewesen. Der Vorfall ereignete sich, als Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas sowie weitere radikale Palästinenser ihre Kämpfe trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe den achten Tag in Folge fortsetzten. Das israelische Militär erklärte, es habe ein Tunnelsystem der Hamas sowie neun Wohnhäuser von Anführern der Extremisten aus der Luft angegriffen. Zu sehen sind die verheerenden Folgen auf palästinensischer Seite. Ein sechsjähriges Mädchen konnte aus den Trümmern ihres Zuhauses geborgen werden. Ein israelischer Luftangriff hatte es zerstört, ihre Mutter und alle vier Geschwister getötet. Überlebt hat neben ihr und noch ihr Vater, mit dem sie anschließend ins Krankenhaus kam. Dieser erzählte: "Ich wollte nach den Mädchen gucken. Meine Frau sprang auf, umarmte die Kleinen und brachte sie aus dem Zimmer, dann eine Sekunde später traf ein zweiter Luftangriff das Zimmer. Ich konnte spüren, dass die Decke beschädigt wurde, ich blieb unter dem Schutt bedeckt zurück. In dem letzten Moment, als ich meine Frau sah, warf wie sie sich auf den Boden und der Beton traf ihren Kopf. Wir dachten nicht, dass die Decke und Wände zusammenbrechen würden." Die Opferzahl auf palästinensischer Seite steigt an. Die Gesundheitsbehörden in Gaza meldeten zuletzt 201 Todesopfer, darunter 58 Kinder und 34 Frauen. Auf israelischer Seite wurden bisher zehn Menschen getötet, teilten israelische Behörden mit. Am Montag meldeten sich der Sprecher der deutschen Bundesregierung Steffen Seibert und der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet zu Wort: "Der Raketenbeschuss der Hamas muss aufhören. Das ist Terror, der darauf ausgerichtet ist, willkürlich Menschen zu töten. Und wenn die israelische Luftabwehr nicht zu viele Geschosse abfing oder wenn nicht so viele Geschosse schon auf dem Territorium von Gaza nieder niedergingen, dann wäre die Zahl der Opfer in den israelischen Städten auch noch höher. Und genau das ist ja auch die Absicht der Hamas. In dieser Situation steht die Bundesregierung zu Israel und zu seinem Recht, seine Bevölkerung zu schützen." "Wir stehen als CDU Deutschland fest an der Seite der Israelinnen und Israelen, die im Moment unter dem Bombenterror der Hamas leiden. Wir wissen, dass der Konflikt seit vielen Jahren andauert und sehr komplex ist. Aber wir wissen auch, dass das, was gerade in Tel Aviv, im Süden Israels geschieht, eine absichtliche Provokation der terroristischen Hamas ist, die gleichzeitig auch die Palästinensische Autonomiebehörde und viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die unter diesem Konflikt leiden, ebenfalls schwächt." Die Bundesvorsitzende der Grünen Annalena Baerbock sagte: "Die Angriffe der terroristischen Organisation Hamas auf Israel sind scharf zu verurteilen. Israel hat ein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung. Angesichts der furchtbaren Bilder, angesichts der furchtbaren Angriffe, angesichts der weiteren zivilen Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl den Angehörigen, den Familien, den Freunden, den Eltern. Die Zivilbevölkerung leidet am allermeisten. In Israel und auch im Gaza-Streifen wurden Kinder getötet. Zivile Opfer dürfen niemals ein Kollateralschaden sein oder darauf reduziert werden." Das israelische Luftabwehrsystem "Iron Dome" schießt die Raketen der Palästinenser bereits in der Luft ab. Nach offiziellen Angaben liege die Wirksamkeit dieses Systems bei rund 90 Prozent. Nach Angaben der israelischen Regierung hätten Palästinenser am Montag rund 60 Raketen auf Israel abgefeuert. Das seien etwas weniger gewesen als in den beiden vorangegangenen Tagen, als es 120 beziehungsweise 200 Raketen gewesen seien. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache, man befinde sich noch mitten im Einsatz. Dieser werde "so lange wie nötig" fortgesetzt.

