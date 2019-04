Eine Landung auf der Oberfläche des Mondes haben bisher nur die ganz großen Raumfahrtnationen geschafft: Die USA, die Sowjetunion und kürzlich China. Zu diesem illustren Kreis hätte auch das kleine Israel gern gehört - um sich als innovativen Technologiestandort zu beweisen. Am Donnerstag sollte die israelische Mondsonde Beresheet den Erdtrabanten erreichen, zahlreiche Gäste hatten sich im Leitzentrum in Jehud bei Tel Aviv eingefunden. Im Landeanflug auf den Mond habe Beresheet mit Antriebsproblemen zu kämpfen gehabt, teilten israelische Ingenieure mit, die zum Absturz auf den Mond geführt hätten. Ein Foto der Sonde über der Mondoberfläche gehörte zu den letzten Übertragungen: "Kleines Land - Große Träume" steht darauf zu lesen. Ehrengast Benjamin Netanyahu versuchte das beste draus zu machen. Immerhin behielt der Premierminister seinen Humor. "If at first you don't succeed - you try again." "Wenn man beim ersten mal nicht erfolgreich ist, dass versucht man es noch mal. Wir haben den Mond erreicht. Aber beim nächsten Mal brauchen wir eine weichere Landung." Bereits am Mittwoch hatte sich Beresheet dem Mond bis auf 15 Kilometer genähert.