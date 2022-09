STORY: Dieser Termin darf bei einem Staatsbesuch in Deutschland nicht fehlen: Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog und seine Frau Michal haben am Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen das Brandenburger Tor besucht. Empfangen wurden sie dort von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. Das Wahrzeichen Berlins steht als Symbol für die Teilung Deutschlands während des Kalten Krieges und war später Schauplatz der Jubelfeiern zum Fall der Berliner Mauer. Im Verlauf des Montags will Herzog nach München weiterreisen. Dort soll eine Gedenkfeier für die Opfer der Olympischen Spiele 1972 stattfinden. Damals hatten palästinensische Bewaffnete elf israelische Athleten und einen Polizisten getötet.

