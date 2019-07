Nach Angaben der Nasa verlief das Andockmanöver der drei neuen Crew-Mitglieder in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Internationalen Raumstation, ISS, wie im Bilderbuch. Damit ist das Team im All mit 6 Raumfahrern wieder vollzählig. Bei den drei Neuen, die am 50. Jahrestag der Mondlandung durch die Nasa, ihre Reise in den Weltraum antraten, handelt es sich um den Kosmonauten Alexander Skworzow, den amerikanischen Astronauten Andrew Morgan sowie den italienischen ESA-Kollegen Luca Parmitano, der damit zum zweiten Mal auf der ISS angekommen ist. Ihr Abflug fand circa 6 Stunden zuvor am Weltraumbahnhof Baikonur statt, wo sie mit dem Sojus-Raumschiff MS-13 die Reise antraten. Bei den schon anwesenden Raumfahrern handelt es sich um zwei Amerikaner und einen Russen. Sie sind bereits seit etwa 130 Tagen im All. Die ISS gilt als Außenposten der Menschheit und kreist in einer Höhe von rund 400 Kilometern um die Erde.