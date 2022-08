STORY: Zwischenfall bei einem routinemäßigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation, ISS. Drei Stunden waren bei dem Weltraumspaziergang des Kosmonauten Oleg Artemyev vergangen, drei sollten noch folgen. Allerdings rief die Moskauer Bodenkontrolle ihren Mitarbeiter zurück in die Raumstation, da die Energieversorgung des Raumanzugs abzufallen begann. Daraufhin musste der Kosmonaut umgehend die Luftschleuse der Raumstation ansteuern. Dort angekommen, konnte er die entsprechenden Batterien wieder laden. Der Außeneinsatz diente der Einstellung eines Roboterarms. Nach Angaben der Nasa war Artemyev zu keiner Zeit in Gefahr.

