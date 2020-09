Ein Leck in der Internationale Raumstation ISS, durch das schleichend Atemluft entweicht, gibt Ingenieuren seit über einem Jahr Rätsel auf. Eine Gefahr für die russisch-amerikanische Besatzung stelle es zwar nicht dar, so die NASA. Durch die undichte Stelle entweiche aber Luft in überdurchschnittlichem Umfang. Immerhin sei die Lage des Lecks mittlerweile eingegrenzt, sagte der stellvertretende Manager der ISS, Kenny Todd, am Dienstag. "Wir glauben, dass es im russischen Segment liegt, im Bereich des Service-Moduls. Wir werden uns dazu Daten aus einem Test ansehen. Wir glauben, dass dort etwas nicht stimmt, und das haben unsere russischen Kollegen bestätigt. Mit einem Detektor an Bord werden wir uns nun gemeinsam, um das Leck im Service Modul kümmern. Die Besatzung, bestehend aus dem US-Astronauten Chris Cassidy und den russischen Kosmonauten Anatoly Ivanishin und Ivan Vagner, plant, die undichte Stelle in den kommenden Tagen zu eliminieren, so die NASA.

