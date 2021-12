Na klar, Weihnachten kommt immer überraschend und oft gerät das Besorgen der Geschenke zur Last-Minute-Aktion. Auch in Frankfurt am Main waren an Heilig Abend Shopper unterwegs. "Das ist ein allgemeiner Trend, der in den letzten Jahren immer mehr zunahm. Man wartet quasi bis zum Schluss, um dann eben noch die letzten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Ich denke, dass es voll werden wird." "Es wird nicht einfach sein, weil die meisten Geschenke sind schon ausverkauft, deswegen bin ich eher früher da. Aber sonst gibt es genug, was man noch kaufen kann." An Weihnachten kommen Menschen zusammen - und das bringt das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus mit sich. "Wir sind zwar auch alle geimpft, aber testen, ich glaube, das tut immer gut, da auch ein reines Gewissen zu haben, dass man niemanden ansteckt." Auch in Frankfurt galt auch am Freitag beim Shoppen die 2-G-Regel. In Hessen gelten ab dem 28. Dezember neue Coronabestimmungen. So dürfen sich im öffentlichen Raum maximal zehn Personen treffen. Auch für den privaten Raum wird diese Regelung von der Landesregierung empfohlen, außerdem sei es ratsam, vorher einen Cornatest durchzuführen.

