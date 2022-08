STORY: Dramatischer Einsatz der Feuerwehr am Donnerstag in der türkischen Metropole Istanbul. Auf dem Dach eines griechischen Krankenhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen sollen sich schnell auf andere Gebäudeteile ausgebreitet haben, hieß es. Mehr als 100 Patienten mussten nach Angaben der Behörden in Sicherheit gebracht werden. Krankenhauspersonal und Feuerwehrleute brachten sie mit Rollstühlen und Tragen in andere Krankenhäuser. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert im Haus zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen. Meldungen über Tote und Verletzte gab es nicht. Das Feuer wurde nach offiziellen Angaben unter Kontrolle gebracht. Zur möglichen Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

Mehr