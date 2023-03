STORY: Waffenfund in Süditalien. Die italienische Polizei im Haus von Raffaele Imperiale, einem inhaftierten Mafiaboss, ein großes Waffenarsenal sichergestellt. Er hatte zuvor durch den Besitz zweier gestohlener Vincent-Van-Gogh-Gemälde Schlagzeilen gemacht. Die mehr als 80 Waffen wiederum waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Neapel unter einem Garagenboden von Imperiales Haus versteckt worden, darunter drei Kalaschnikow-Gewehre, eine Granate und mehr als 5000 Schuss Munition verschiedener Kaliber, außerdem schusssichere Westen mit Polizeiaufdruck. Imperiale gilt als Schlüsselfigur im internationalen Drogenhandel und in der Geldwäsche und unterhält enge Beziehungen zur Camorra-Mafia im Raum Neapel. Er wurde 2021 in Dubai verhaftet und im folgenden Jahr an Italien ausgeliefert.

