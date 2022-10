STORY: Es ging sehr schnell in Italien. Nur wenige Wochen nach den Wahlen in dem südeuropäischen Land ist am Samstag die neue Regierung in Rom vereidigt worden. Damit wird die rechtsgerichtete 45-jährige Römerin Giorgia Meloni Italiens erste Ministerpräsidentin. Meloni ist Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia, die zusammen mit der Lega und ihrem Chef Matteo Salvini sowie der Forza Italia des 86-jährigen Silivio Berlusconi eine Regierungs-Koalition bildet. Laut der Kabinetts-Liste, die am Freitag dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella vorgelegt wurde, ist für Antonio Tajani von der konservativen Berlusconi-Partei Forza Italia, der Posten des Außenministers vorgesehen. Lega-Chef Salvini soll Minister für Verkehr und Infrastruktur sowie Vize-Regierungschef werden. Auf die Vereidigung im Präsidentenpalast in Rom werden in kommenden Tagen die Vertrauensabstimmungen in den beiden Parlamentskammern folgen.

