Luftaufnahmen der italienischen Feuerwehr, die erahnen lassen, was die schweren Unwetter im Norden des Landes angerichtet haben. In den Regionen Piemont, Lombardei und Ligurien hatte es am Wochenende schweren Regenfällen gegeben, betroffen waren auch Gebiete in Frankreich. An einigen Orten soll in 24 Stunden so viel Regen gefallen sein wie sonst in einem halben Jahr. Die Wassermassen beschädigten Häuser und Straßen, auch Brücken brachen weg. Offiziellen Angaben zufolge kamen mindestens neun Menschen ums Leben, es gibt mehrere Vermisste. Italienische Feuerwehrleute setzten ihre Such- und Rettungsaktionen am Montag fort. Seit Freitag hatte die italienische Feuerwehr fast 5.000 Einsätze, die mit dem Unwetter zusammenhängen. Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich waren Bulldozer im Einsatz, um Schlamm und Gesteinsbrocken von den Straßen zu entfernen. Es wird erwartet, dass die heftigen Regenfälle Schäden in Millionenhöhe verursacht haben.

