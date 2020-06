Weitere Lockerungen in Italien. Seit Mittwoch sind Reisen zwischen den Regionen des Landes wieder erlaubt. Vor fast drei Monaten hatten die Behörden tiefgreifende Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen durchgesetzt, die nun nach und nach gelockert werden. In Roms Hauptbahnhof Termini warteten Reisende in langen Schlangen auf ihre Züge. Verbindungen aus dem ganzen Land brachten Menschen auch in die Hauptstadt. Seit Mittwoch sind auch Einreisen aus dem europäischen Ausland wieder erlaubt. Ein Umstand, der nicht jedem zusagt. "Reisen innerhalb Italiens, das ist mir recht. Aber aus dem Ausland, das finde ich zu früh. Das hätte man langsamer angehen müssen. Innerhalb Italiens finde ich es richtig, denn nach mehreren Monaten man will ja auch seine Familie sehen." "Ich habe keine Angst. Das war doch alles übertrieben. Das war eine Art von psychologischem Terrorismus, was absurd ist. Die Menschen hatten Angst, verursacht durch eine falsches Krisenmanagement. Es überhaupt eine Pandemie zu nennen, war falsch, denke ich." Auch wenn sich die Menschen in Italien nach Normalität sehnen und die Tourismusindustrie Sommergäste erwartet - die Regierung hat keinen Zweifel daran gelassen, dass Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandsregel und Hygienevorschriften auch in Zukunft einzuhalten sind.