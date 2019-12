Die defizitäre Fluggesellschaft Alitalia kann sich Insidern zufolge Hoffnungen auf eine staatliche Finanzspritze machen. Italiens Regierungskoalition aus 5-Sterne-Bewegung und Demokratischer Partei werde bald einen bereits eingeplanten Kredit von 400 Millionen Euro freigeben, hieß es am Montag in politischen Kreisen in Rom. Damit solle Alitalia die Zeit der noch andauernden Investorensuche überbrücken. Ursprünglich war die Freigabe der Gelder an einen Erfolg von Verhandlungen zur Rettung des Unternehmens geknüpft. Doch nachdem sich eine Reihe von möglichen Investoren - darunter die Lufthansa - zurückgezogen haben, droht Alitalia bis Ende des Jahres das Geld auszugehen. Mehr als 11.000 Arbeitsplätze wären damit gefährdet. Der neue Millionen-Kredit soll per Not-Erlass freigegeben werden, wie aus den Kreisen weiter verlautete. Drei vom Staat bestellte Alitalia-Verwalter erhalten das Recht, die Belegschaft und die Flugzeugflotte zu reduzieren.