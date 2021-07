Der Moment, in dem Gianluigi Donnarumma hält und Italien Europameister im Fußball wird. Das Team von Roberto Mancini setzte sich am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen England durch. Bei den Fans in Rom gab es kein Halten mehr: Den EM-Titel gab es für Squadra Azzurra zuletzt 1968. Fassungslosigkeit dagegen in London. Fans sehen entsetzt zu, wie England im Elfmeterschießen scheitert. "Beim Elfmeterschießen läuft es nie nach Plan. Es bricht einem das Herz. Wir sind so weit gekommen." Ganz anders sah es nach nur zwei Minuten aus, als Englands Luke Shaw zur frühen Führung für sein Team traf. Doch Italien übernahm nach und nach das Kommando und erzielte nach 67 Minuten den Ausgleichstreffer. "Es ist unglaublich, es ist unglaublich!" Der Sieg am Sonntag war der erste große internationale Erfolg für Italien seit der Weltmeisterschaft 2006.

