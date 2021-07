Sie haben den Pott - am Montag wurde die siegreiche italienische Fußballmannschaft am Flughafen in Rom begeistert empfangen. Viel geschlafen werden die Spieler um Kapitän Giorgio Chiellini nicht haben, davon kann man nach dem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen England ausgehen. Italien ist Fußball-Europameister - zum zweiten Mal nach dem Titelgewinn 1968. Italien - da sind sich die meisten Experten einig - war die beste Mannschaft des Turniers. Und überzeugte vor allem durch großen Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit. Verteidiger Leonardo Bonucci glaubt daran, dass der italienische Fußball eine große Zukunft haben wird. "Ich denke, dieser Sieg, diese Trophäe, beweist wirklich, dass man, wenn man den ganzen Weg gegangen ist, sich einen letzten Schub geben muss, um zu versuchen, wieder auf das höchstmögliche Niveau zu kommen. Wir hatten die Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft, uns nicht zu qualifizieren. Man muss immer an sich glauben, positiv bleiben. Man muss immer nach oben streben und darf niemals aufgeben. Man muss es mehr als alles andere wollen. Dies ist die Renaissance des italienischen Fußballs. Wir haben das gewonnen und ich bin mir sicher, dass diese Mannschaft und dieser großartige Trainer auch in Zukunft für viele Schlagzeilen sorgen werden." Mit dem Sieg im EM-Finale über England blieb Italien auch das 34. Spiel in Serie ungeschlagen und belohnte sich drei Jahre nach der verpassten WM 2018 für ein starkes Turnier. Die siegreiche Mannschaft wird in die Fußball-Geschichte eingehen und sicherlich noch lange in der Heimat gefeiert. An Schlafen ist da erst einmal nicht zu denken.

