Ein Erste-Liga-Spiel und niemand ist im Stadion, um es sich anzusehen. Dieses Szenario erwartet wohl die Fußballfans in Italien. Der Sportminister kündigte an, dass wahrscheinlich alle Fußballspiele der Serie A ohne Zuschauer stattfinden sollen. Bis Mitte März sollen auch alle Schulen und Universitäten schließen, verlautete aus Regierungskreisen. Bislang waren nur Einrichtungen in dem besonders betroffenen Norden zu, wie diese Universität in Mailand. Der Chemie-Professor Luca De Gioia streamt seine Vorlesungen nun. "Wir haben Grück im Unglück. Diese Technologie war nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum realen Unterricht gedacht. In dieser Situation ist es ein sehr nützliches Werkzeug für uns und für die Studentinnen und Studenten, um in Kontakt zu bleiben und keine Zeit zu verlieren." Italien ist in Europa am stärksten von der Virus-Epidemie betroffen. Inzwischen haben sich mehr als 3000 Menschen angesteckt, mehr als 100 sind an den Folgen gestorben. Die Sterblichkeitsrate ist beim Coronavirus laut Weltgesundheitsorganisation deutlich größer als bei Grippe-Ansteckungen. Rund 3,4 Prozent der infizierten Menschen starben an den Folgen, sagte der WHO-Chef, Tedros Adhanom, am Dienstag. "Das Coronavirus ist eine schwerere Krankheit als die saisonale Grippe. Während viele Menschen weltweit eine Immunität gegen saisonale Grippestämme aufgebaut haben, ist gegen das neue Virus niemand immun." Nicht immun sind auch Regierungsvertreter. Inzwischen ist wohl auch Irans Erster Vizepräsident positiv auf das Virus getestet worden. Bisher sind mehrere Infektionen von iranischen Regierungsvertretern bekannt. Einer starb am Montag daran. In dem Land ist das Coronavirus in fast allen Provinzen aufgetreten. Mehr als 2000 Fälle sind bestätigt, rund 100 Menschen starben bereits.