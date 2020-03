"Es ist die schwerste Krise in unserer Nachkriegszeit". Das sagte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in einer Ansprache am Samstagabend. Erst am Freitag hatte das Land die Ausgangsbeschränkungen verschärft, die seit dem 10. März landesweit gelten. Angesichts der ungebrochen rasanten Ausbreitung des Coronavirus fährt das Land nun seine Wirtschaft immer weiter runter und macht für mindestens zwei Wochen alle nicht versorgungsrelevanten Fabriken und Unternehmen dicht. Bis auf die Betriebe, die für die Aufrechterhaltung der Lieferketten des Landes unerlässlich seien, müssten alle Unternehmen bis zum 3. April ihre Produktion stoppen und schließen, kündigt Conte an. Supermärkte, Apotheken, Post-Dienste und Banken sollen jedoch weiterhin geöffnet bleiben. Die extreme Situation betrifft zurzeit vor allem den Norden Italiens. Der Zivilschutz hatte am Samstagabend fast 800 neue Todesfälle gemeldet. Das ist der bislang größte Anstieg an einem Tag. Insgesamt starben dort bisher rund 4800 Menschen an der Atemwegserkrankung Covid-19. Italien ist damit inzwischen das Land mit den meisten registrierten Todesfällen weltweit.