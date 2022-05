STORY: Italien hat die Festsetzung einer Jacht angeordnet, die in Medienberichten mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verbindung gebracht worden ist. Die "Scheherazade" mit einem Wert von etwa 700 Millionen US-Dollar wird seit September in Marina di Carrara repariert. Aktivitäten im Hafen deuten jedoch darauf hin, dass sie möglicherweise bald in See stechen könnte. Das italienische Finanzministerium verweist in einer Erklärung auf Ermittlungen, wonach der Besitzer Verbindungen zu "prominenten Mitgliedern der russischen Regierung" unterhält wie auch zu Personen, die Sanktionen der EU unterliegen. Der genaue Name des Eigentümers wurde nicht genannt. Die italienische Polizei war am späten Freitagabend an Bord gegangen, um die Anordnung der Regierung durchzusetzen.

Mehr