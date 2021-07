Grenzenloser Jubel bei den italienischen Fußballfans in Rom. Nach einem dramatischen Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Spanien steht das Team von Roberto Manchini im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Zuvor mussten die italienischen Fans aber lange leiden, den Spanien war während der 120 Minuten vor dem Elfmeterschießen im Londoner Wembley-Stadion eigentlich das bessere Team. Umso größer war die Erleichterung, dass es am Ende doch noch für den Einzug ins Finale gereicht hat. "Ich bin sehr glücklich, ich glaube nicht, dass wir den Sieg verdient haben, aber wir haben uns den Sieg hart erarbeitet. Wir gehen ins Finale und wir verdienen das Finale, mit einer tollen Mannschaft und einem tollen Trainer. Jetzt hoffen wir von ganzem Herzen go Italy!" "Wir sind sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, weil es schwer war. Aber wir haben den Sieg wirklich verdient. Die Jungs waren erschöpft, aber sie waren einfach fantastisch." "Es war sehr schmerzhaft. Aber wir sind im Finale. Und wir werden bis zum Ende spielen. Wir können es schaffen." In der regulären Spielzeit war Italien in der 60. Minute durch ein sehenswertes Tor durch Chiesa mit 1:0 in Führung gegangen. Der eingewechselte Morata erzielte nach einem tollen Spielzug in der 80. Minute den 1:1-Ausgleich für Spanien und erzwang damit die Verlängerung. Dort fielen dann keine Tore mehr und es kam zum Elfmeterschießen. Nachdem mit Locatelli und Olmo die ersten beiden Schützen vergeben hatten, gab es anschließend fünf Treffer in Serie. Dann kam Morata und verschoss seinen Elfmeter. Den alles entscheidenden Elfmeter verwandelte Jorghino für Italien. Die spanischen Fans waren nach dem Spiel natürlich am Boden zerstört. Denn ihr Team hatte eigentlich eine starke Leistung gezeigt, mehr Ballbesitz und auch die besseren Chancen gehabt. Nur die Chancenverwertung war mangelhaft.

