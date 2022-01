Kurz aufwärmen und dann hinein ins eiskalte Nass. Bei immerhin sonnigen Temperaturen um die 12 Grad begrüßte eine Handvoll mutiger Italiener am Samstag das neue Jahr 2022 mit einem Sprung in den Tiber. Zahlreiche Zuschauer versammelten sich auf der Cavour-Brücke im Zentrum Roms, um den alljährlichen Tibersprung zu sehen, der seit mehr als 50 Jahren Traditionen zu Beginn eines neuen Jahres ist. In diesem Jahr wagten ganze vier Taucher den Sprung, einige mit mehr Stil als andere, und stürzten sich von der Meter hohen Brücke in die Tiefe. Der berühmteste und erfahrenste Taucher, Maurizio Palmulli, bekannt als Mr. O.K., sprang traditionell als letzter und grüßte die Menge vom Rettungsboot aus.

